Oasport.it - Quando inizia il Mondiale per club di volley femminile 2024? Date, programma, orari: presenti 2 squadre italiane

Ilperdiandrà in scena a Hangzhou (Cina) dal 17 al 22 dicembre. All’evento parteciperanno otto, che sono state suddivise in due gironi da quattro formazioni ciascuno: le prime due classificate accederanno alle semifinali incrociate, le due vincitrici si fronteggeranno nell’atto conclusivo che metterà in palio il titolo iridato. Si preannuncia una competizione molto interessante, con la presenza di due compagini.Conegliano si presenta all’appuntamento dopo aver conquistato la Champions League. Le Campionesse d’Europa sono state inserite nella Pool B e affronteranno le brasiliane del Praiae (seconde a livello continentale), le vietnamite del Ninh Binh (seconde nell’ultima rassegna asiatica) e le giapponesi del NED Red Rockets (Campionesse d’Asia).