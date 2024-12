Pisatoday.it - Pugilato: Manuel Pieri in finale ai campionati italiani assoluti 2024

Leggi su Pisatoday.it

, pugile di 22 anni, guidato dall'allenatore pisano Yari Flammia e appartenente all’associazione NewFit Calcinaia Asd, in questi giorni sta disputando iFpi a Seregno, in Brianza, riservati ai campioni di ogni regione per la categoria di peso presso.