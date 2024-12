Ilgiorno.it - Proteste delle associazioni ambientaliste contro la gestione della Riserva delle Torbiere del Sebino

Leggi su Ilgiorno.it

Leprotestanola decisione del consiglio diuscenteNaturaledel, che sarà rinnovato dopo la metà di dicembre. "Risulta lapalissiano lo stridente conflitto tra unanaturale di valenza europea dove vita e biodiversità sono alla basemission istituzionale ed una azienda privata che produce mezzi per uccidere questa vita e questa biodiversità, soprattutto in un’area dove la pressione venatoria, lecita e non, ha negli ultimi decenni devastato ambiente, fauna selvatica e intimidito con fucilate i visitatori – affermano dalla Lac e da altre 17–. Ed anche considerato l’attuale periodo storico. Nello specifico, su questo sito di interesse comunitario ancora senza vigilanza, persiste una forte pressione venatoria considerando che sull’immediato confine e illecitamente, anche dentro i confini, ogni anno viene praticata la caccia vagante, come confermato anche quest’anno da diversi interventi di polizia che hanno identificato la solita situazione di bracconaggio a danno di specie anche particolarmente protette".