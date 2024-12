Laprimapagina.it - Prima neve stagionale a Santo Stefano d’Aveto e sulla fascia dell’appennino ligure

La Liguria fa i conti con lacaduta ad’ Aveto e. Da ieri sera una leggera coltre disi è fermata in centro cittadino mentre oltre 10 cm si registrano a Prato della Cipolla.La temperatura scesa sotto lo zero durante la notte si è assestata a un grado in paese e a meno 5 alle Casermette del monte Penna ed a monte Bue. Pronti i mezzi spazzae spargi sale dell’Anas per garantire la percorribilitàstatale della Valanche a Varesedove sono caduti 14 cm in un’ora, 7 cm a Urbe e 3 centimetri a Dego, nel Savonese. In provincia di Imperia, sulle alture, 5 centimetri diè caduta in un’ora a Osiglia.Le temperature sono in picchiata in tutta la regione, con una minima di -4,9°C a Poggio Fearza;, nel Comune imperiese di Mendatica.