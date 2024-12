Ilfattoquotidiano.it - Prima della Scala, dodici minuti di applausi a “La forza del destino” e qualche buh. Il Sovrintendente Meyer: “I buh alla Netrebko perché russa è ridicolo”

Un vero trionfo con 12diper laa “Ladel” di Giuseppe Verdi. Il soprano russo nei panni di Donna Leonora, Anna(contestata da un presidio pro Ucraina all’esterno nel pomeriggio) strappaa ripetizione ma anche”‘buh”fine, il tenore Brian Jade (Don Alvaro) è promosso e Ludovic Tézier (Don Carlo di Vargas) riceve anche fiori sul palco. L’amore e la guerra sono i temi dominanti. “Fare buh ad Anna”, si sfoga il, Dominique, al termine nel backstage. “Non apprezzo che lo spettacolo – prosegue – sia preso in ostaggio così, non c’è unain ogni generazione. Se abbiamo fortuna di averla qua in teatro, bisogna essere calorosi e applaudirla”. Il soprano però spegne polemiche sul nascere: “Non ci sono stati buh dopo la mie arie”.