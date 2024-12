Pisatoday.it - "Pisa destabilizza la Società della Salute in difficoltà, si investa per tutelare chi ha bisogno"

Leggi su Pisatoday.it

Il confronto sullaSaultena va avanti da tempo e la pauralista di minoranza diDiritti in Comune è che alla fine a pagare siano le fasce più deboli. Per questo in Consiglio comunale, in vistadiscussione per il Bilancio preventivo, 2025, annuncia battaglia, in.