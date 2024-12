Inter-news.it - Piovani (All. Inter Women): «Derby? Pari giusto, un obiettivo fisso!»

L’allenatore dell’, ha commentato ildelle nerazzurre contro il Milan a San Siro. Poi svela l’della squadra.LA PRESTAZIONE – Gianpiero, ai canali del club, ha commentato ilcontro il Milan dell’: «Il gol ci ha risvegliati dal primo tempo, dove il Milan aveva fatto meglio. Nella ripresa abbiamo preso quel gol mentre cambiavamo modulo. Dispiace, potevamo vincere, anche se ad un certo punto avevo anche paura di perdere. Importante muovere la classifica in avanti e quando non si può vincere non devi perdere. Siamo ancora la miglior difesa del campionato, abbiamo giocato contro una buona squadra che merita di più dell’attuale classifica. Risultato più che».carica l’sull’stagionalePERCORSO – Ancorasul percorso dell’: «Quando si rientra dalle nazionali c’è sempre quella cosa negativa, che un po’ per stanchezza e per i pochi allenamenti, dobbiamo lavorare tanto ancora.