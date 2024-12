Anteprima24.it - Picchia la compagna mentre suocera riprende tutto, arrestato 27enne

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ statodai carabinieri a Torre del Greco unche hato lae laquest’ultimavacon il cellulare. I militari sono stati chiamati da un vicino che ha udito le urla dell’aggressione, verificatasiin casa c’era anche il figlio della coppia, di tre anni. La violenza avviene al rientro a casa dell’uomo, lavoratore marittimo, dopo un periodo di assenza per lavoro. Lui colpisce la, la accusa di infedeltà, le strappa i capelli, la spinge con violenza sul pavimento. La vittima gridasua madre filmaterrorizzata.Qualcuno sente quelle grida strozzate e chiama il 112. I carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco arrestano l’uomo per maltrattamenti in famiglia. Agli atti finiranno anche le immagini riprese durante l’aggressione, pochi secondi, mostrate ai militari durante la stesura della denuncia.