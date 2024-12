Lapresse.it - Papa Francesco, appello alla comunità internazionale: “Cessate il fuoco a Natale”

Leggi su Lapresse.it

, al termine dell’Angelus in piazza San Pietro lancia un, ai governati, affinché entrosi arrivi a unilper tutti i conflitti“. “Continuiamo a pregare per la pace nella martoriata Ucraina, in Palestina, in Medioriente, in Siria, ovunque ci siano conflitti“, ha affermato il Santo Padre.