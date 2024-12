Oasport.it - Pallamano: Conversano e Cassano Magnago sempre in testa Serie A Gold. Impresa Secchia Rubiera

La stagione regolare 2024-2025 delladiha visto iniziare il girone di ritorno del massimo Campionato Italiano Maschile.Graduatoria di fatto suddivisa in due parti. Nel gruppo diMagnano continuano a vincere, come fatto vedere contro Camerano (34-23) e Macagi Cingono (26-28 in trasferta), così come Teamnetwork Albatro, 34-19 al Chiaravalle, Alperia Black Devils, di misura per 25-26 sul campo del Pressano, e Bolzano, che ha piegato 33-29 il Fasano.Stop pesante per Sassari: sardi che si fermano in casa di unin grado di fare l’e imporsi 31-30 conquistando i primi punti stagionali. Infine da registrare c’è il blitz del Bressanone, per 24-33, sul campo dello Sparer Eppan.La prossima settimana si giocherà la seconda giornata del girone di ritorno, la 15esima complessiva, prima della lunga pausa che sarà propedeutica alla preparazione dell’Italia ai Mondiali 2025.