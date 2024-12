Bubinoblog - PALINSESTI 15-21 DICEMBRE 2024: LA FINALE DI BALLANDO, COPPA ITALIA TRA CANALE 5 E ITALIA 1

Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove dal 15 al 21Rai1D: Vincenzo Malinconico 2 (3/4) 1°TvL: Vincenzo Malinconico 2 (4/4) 1°TvM: Don Matteo 14 (9/10) 1°TvM: Sarà SanremoG: Don Matteo 14 (10/10) 1°TvV: The Voice Kids (6/6)S:Con Le Stelle (12/12)5D: Tradimento 1°TvL: Grande FratelloM: Juventus-CagliariM: Andrea Bocelli 30: The Celebration (2/2)G: Endless Love 1°TvV: Il Patriarca 2 (6/6) 1°TvS: Improvvisamente Natale 1°TvAltre segnalazioninessuna segnalazioneAltre segnalazioninessuna segnalazioneRai2D: 9-1-1 + 911: Lone Star 1°TvL: RaiDuo Con Ale & Franz (4/5)M: Belve (5/5)M: The New ToyG: Herbie il SupermaggiolinoV: Io Sono Babbo NataleS: S.W.A.T. (5/6) 1°Tv1D: Le Iene ShowL: Attacco al Potere: Paris Has Fallen (3/4) 1°TvM: Il Ragazzo e la Tigre 1°TvM: Roma-SampdoriaG: Inter-UdineseV: InterstellarS: Il GrinchAltre segnalazioninessuna segnalazioneAltre segnalazioniIl 18/12, ore 18:30 – Atalanta-CesenaRai3D: ReportL: Lo Stato delle CoseM: Amore CriminaleM: Chi l’ha Visto?G: Splendida CorniceV: FarWestS: Sapiens: Un Solo PianetaRete 4D: Zona BiancaL: Quarta RepubblicaM: È Sempre CartabiancaM: Fuori dal CoroG: Zona BiancaV: Quarto GradoS: Assassinio sull’Orient ExpressAltre segnalazioninessuna segnalazioneAltre segnalazioninessuna segnalazioneLa7D: A Civil ActionL: La Torre di BabeleM: DiMartedìM: La Mala: Banditi a MilanoG: Piazzapulita SpecialeV: Propaganda LiveS: In Altre ParoleLa7DD: Miss MarpleL: BullM: JoséphineM: Sì Chef! La BrigadeG: Julie & JuliaV: 12 Volte NataleS: JosephineAltre segnalazioninessuna segnalazioneAltre segnalazioninessuna segnalazioneTv8D: The Twilight Saga: New MoonL: GialappaShow: Il MeglioM: Christmas With a CrownM: AustraliaG: Autumn in New YorkV: No Time to DieS: 4 Ristoranti RNoveD: Che Tempo Che FaL: Little Big Italy 1°TvM: Con AirM: La Corrida (7/8)G: Cash or Trash: Xmas Edition (1/3)V: I Migliori Fratelli di CrozzaS: Chi ha Ucciso Michael Jackson?Altre segnalazioninessuna segnalazioneAltre segnalazioninessuna segnalazioneLegenda1°Tv = prima visione1°Tv free = prima visione in chiaronew = nuova stagione, edizione o trasmissioneR = replicaCLICCA QUI PER IDALL’8 AL 14Per qualsiasi segnalazione, utilizzare l’apposita area commenti sottostante.