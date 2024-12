Ilnapolista.it - Osimhen batte il Sivasspor su rigore e poi si infortuna (di nuovo) doppia cifra anche in Turchia – VIDEO

Leggi su Ilnapolista.it

Victornon ha mai smesso di segnare. Con un gol del nigeriano su, il Galatasaray ha superato in trasferta ilper 3-2 (il gol di Victor è arrivato al 45’+9?): si tratta del decimo gol – 5 invece gli assist – in sole 13 apparizioni nella Superlig turca. Un numero non male per un attaccante considerato tra i migliori al mondo, nonché tra i più fragili: al 74esimo il nigeriano è stato sostituito per un problema alla schiena, alcune voci vorrebbero addirittura che si debba sottoporre a una risonanza magnetica molto urgente entro la giornata di domani. In tutto – già nel Napoli – aveva saltato 58 partite negli ultimi 4 anni per infortunio (a cui andrebbero aggiunti quelli relativi alla partecipazione alla Coppa d’Africa).Leggi: «è instancabile. La sua determinazione è contagiosa, infiamma coloro che lo circondano»in gol VICTORSCORES FOR GALATASARAY!pic.