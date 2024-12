Tpi.it - Oroscopo Branko oggi, domenica 8 dicembre 2024: le previsioni segno per segno

: ledell’astrologo per la giornata di– Cosa dicono le stelle nell’didi? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suoè stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito lecomplete (presenti online)perdell’didi:ArieteCari Ariete, le prossime 24 ore saranno particolarmente prolifiche per ildell’Ariete e procederanno lisce come l’olio sotto tanti punti di vista. Avete raggiunto una certa serenità a livello emotivo e questo vi aiuta a svolgere il vostro lavoro con calma e lucidità.ToroCari amici del Toro, secondo l’di, dovrete dare una mano ad una persona importante che in questo momento non sta bene, rischiando di sacrificare del tempo prezioso per curare i vostri interessi.