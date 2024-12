Agi.it - Oro agli Europei di cross. Nadia Battocletti nella storia dell'atletica leggera

Leggi su Agi.it

AGI -europea. L'azzurra ha vinto l'oro ai Campionatididi Antalya in Turchia.oltre ad essere la prima italiana a conquistare l'oro continentale assoluto, è la prima europea in 30 edizioni ad aver trionfato in tutte e tre le categorie, under 20, under 23 e assoluta.con una condotta di gara ancora una volta perfetta sotto l'aspetto tecnico-tattico, al 'Dokumapark'a città turca, ha vinto in 25'43 precedendolunga volata finale la tedesca Konstanze Klosterhalfen di 11 secondi e la turca Yasemin Can di 18 che si era messa in evidenza per tutta la gara.in questa stagione ha vinto due oridi Roma (5000 e 10.000 metri) e l'argento olimpico nei 10.000 metri alle Olimpiadi di Parigi.