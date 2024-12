Ilrestodelcarlino.it - Nove milioni di euro per la scuola del futuro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Comune di San Giovanni in Marignano è stato selezionato tra tutti i Comuni d’Italia per realizzare una delle future "Scuole Innovative" italiane in base alla Legge 107/2015, nuovo modello educativo e distributivo per la didattica del. L’investimento iniziale è stato adeguato allo sviluppo della progettazione, ed ora arriva la notizia che al progetto sono state assegnate nuove risorse, per un totale complessivo di circa 8di, tramite fondi INAIL. La precedente Giunta con l’assessore Gianluca Vagnini ed il sindaco Daniele Morelli aveva seguito tutto l’iter tecnico-burocratico, che ora è entrato nel vivo ed il 2025 potrebbe vedere la posa della prima pietra. La sindaca Michela Bertuccioli esulta: "Sta procedendo il lavoro degli uffici, di concerto con Inail, per la costruzione della nuova– conferma la prima cittadina –, il progetto esecutivo è pronto, ma ora Inail deve acquisire i nuovi terreni per la realizzazione del progetto vero e proprio.