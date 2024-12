Novaratoday.it - Novara nella top ten delle province con più truffe informatiche

La provincia diè al quinto posto in Italia per numero die frodidenunciate rispetto al numero di abitanti.A rivelarlo è la classifica del Sole 24 Ore sull'indice di criminalità in Italia, ordinato in base al numero di denunce ogni 100mila abitanti.