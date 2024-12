Lanazione.it - Natale, inaugurato il presepe in San Lorenzo

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 8 dicembre 2024 – “No alle guerre nel mondo" è il titolo scelto dagli ambulanti per ildell'associazione “I Sopravvissuti del San”,in piazza Sanalla presenza della sindaca Sara Funaro. Prossimo appuntamento in calendario: sabato 14 dicembre si entra nel vivo delle festività con l'angolo di Babbodel Mercato Centrale. Sia al piano terra che al primo piano i più piccoli troveranno un corner addobbato a tema e una cassetta per le letterine a cui affidare il proprio desiderio. Sempre sabato 14 dicembre al piano terra si inaugura il, promosso dal vicariato di San Giovanni, all'interno dell'iniziativa "Metti unin vetrina". La Natività sarà visitabile all'interno dello spazio del Consorzio dello Storico Mercato Centrale fino a lunedì 6 gennaio.