Ilgiorno.it - Natale di furti e desolazione a Pavia: “Non facciamola diventare una città di zombie”

Leggi su Ilgiorno.it

– La serratura di un negozio forzata per rubare poche decine di euro di fondocassa. Un altro esercizio di Strada Nuova prima dell’alba di mercoledì ha subìto un furto. Neppure la catena arrotolata attorno alla maniglia è riuscita a proteggere l’ingresso. “È la seconda volta”, commenta la titolare Veronica Verna, disarmata di fronte una situazione che non accenna a placarsi. E non sono solo ia preoccupare i commercianti che contavano sulper rimettere a posto i conti: i tanti lavori in corso stanno penalizzando chi vuole fare shopping. “Piazza della Minerva, piazza della Posta e piazza della Vittoria sono transennate – aggiunge un’altra commerciante – Anche la pista di pattinaggio è stata spostata in piazza del Carmine, dove non c’è neppure un bar”. Matteo Filippi che con il suo portale “Spendiamo a, facciamo rinascere la nostra“ vuole rilanciare il commercio: “Senza parcheggi adeguati, eventi significativi, iniziative che coinvolgano la comunità, questasembra piombata in un torpore in cui la magia delsi dissolve in un’atmosfera desolata.