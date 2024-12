Padovaoggi.it - Nasconde la cocaina nel cortile di un palazzo: arrestato

Non si ferma l'attività del personale del Questura tesa a smantellare il fenomeno dello spaccio. Venerdì 6 dicembre gli agenti della Squadra Mobile, in via Tommaseo hanno rintracciato ed eseguito l'arresto di uno spacciatore nigeriano 31enne, irregolare sul territorio nazionale, destinatario di.