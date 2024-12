Napoli Manfredi | Aumenteremo la tassa di soggiorno per pagare i servizi aggiuntivi

Leggi su Ildenaro.it

Il Comune diaumenterà, nel prossimo bilancio di previsione, ladi. Un tema di cui si discute da alcuni mesi e che troverà la sua attuazione nel documento contabile in via di definizione. A confermare la decisione di incrementare ladiè stato il sindaco, Gaetano, a margine delle celebrazioni dell’Immacolata nella chiesa del Gesù Nuovo. “Rispetto alle altre città turistiche come Milano, Roma, Firenze, Venezia abbiamo unadipiù bassa – ha spiegato il primo cittadino – ora la incrementiamo, ma senza raggiungere il livello delle altre città. Con queste risorse in più possiamodei: la pulizia, i trasporti, la sicurezza che sono indispensabili ed è giusto che l’incremento dei costi suisia pagato dai turisti e non dai napoletani.