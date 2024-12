Terzotemponapoli.com - Napoli: Kvara (c’è una novità) e le corsie difensive

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ile la questione del rinnovo ditskhelia: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “All’improvvisoe ildi nuovo vicini. Più vicini in quella che ormai può serenamente considerarsi un’estenuante di trattativa di rinnovo. Il gioco delle parti entrato nel vivo in estate nel corso degli Europei, quando l’entourage di Khvicha mostrò segnali di rottura e il tandem De Laurentiis-Manna partì per la Germania per incontrare il giocatore e il suo agente e confezionare una proposta importantissima, ha prodotto l’ennesimo colpo di scena da fine ottobre: dall’incontro tra il ds e l’agente Jugeli dopo la vittoria con il Milan a San Siro, agli sviluppi degli ultimi giorni”., la“Laè la seguente: le parti si sono avvicinate, a quanto pare anche un bel po’, e hanno ripreso a lavorare alla definizione di un’intesa che dovrebbe portaretskhelia a firmare il prolungamento fino al 2029, con aumento d’ingaggio, bonus e clausola determinati in maniera tale da far felici tutti.