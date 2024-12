Ferraratoday.it - Morì nella Grande guerra, il nipote ritrova la sua tomba nel cimitero di Vienna

Dai racconti dell'infanzia su una figura, percepita come vicina ma mai conosciuta, alle ricerche realizzate in età adulta, fino all'emozione di riconciliarsi con le proprie radici. Un viaggio che, in un certo senso, ricalca la chiusura di un cerchio per Renato Stecchi.Iscriviti al canale.