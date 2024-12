Lanazione.it - Montevarchi, Priore assalta il Grosseto forza 5

È la partita clou della serie D. La sfida dell’Immacolata di oggi pomeriggio alle 14.30 tra, sul tappeto verde del Brilli Peri, offre agli sportivi una lunga sequela di motivi d’interesse, a cominciare dal tentativo della giovanissima Aquila di fermare il volo del Grifone, reduce da ben cinque successi consecutivi. Con l’arrivo di Luigi Consonni, che il 14 ottobre scorso ha sostituito il dimissionario Roberto Malotti, gli unionisti maremmani si sono riproposti in grande stile per il ruolo di grandi protagonisti nell’alta classifica pronosticato, peraltro, l’estate scorsa dalla maggior parte degli addetti ai lavori. Di conseguenza, i biancorossi, sebbene privi del loro uomo-simbolo Riccardo Cretella, squalificato, si presentano in Valdarno come favoriti. Consonni, allenatore degli ospiti ha affermato di aspettarsi un avversario tosto, organizzato e che a tratti potrà anche far soffrire la sua squadra.