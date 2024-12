Lapresse.it - Modena, i Vigili del fuoco liberano un cavallo incastrato in un box

L’intervento deideldiha permesso di liberare unipovedente che si erain un box all’interno della stalla. Per lo sforzo aveva perso tutte le energie e non riusciva più a rimettersi in piedi. Alla presenza di un veterinario e con l’aiuto di fasce e strumenti utili per lo spostamento di carichi, la squadra è riuscita a rimettere ilin posizione corretta.