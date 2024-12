.com - Milano Premier Padel P1, oltre 32.000 spettatori all’Allianz Cloud per la terza edizione

Leggi su .com

(Adnkronos) – In campo, i più forti giocatori didel mondo. Sulle tribune dell’Allianz, una passione sempre più forte. I numeri delladelP1 lo confermano: sono stati 32.200 gliarrivati a seguire il torneo, con un aumento diil 7% rispetto al 2023 -quando furono poco più di 30.000- e del 20% rispetto al 2022, l’anno in cui ilsi affacciò aper la prima volta. Una crescita generale a cui si lega quella sul ‘day by day’: se nelle prime due edizioni l’impennata c’era stata nel weekend decisivo, la risposta di pubblico nelP1 2024 è stata positiva già nei primi giorni del torneo. Uno degli obiettivi chiave era quello di attrarre i ‘neofiti’ del, che mai avevano sentito parlare della ‘pala’ e mai si erano avvicinati a uno spettacolo come questo.