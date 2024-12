Liberoquotidiano.it - "Mi hanno dato la scorta per l'odio di sinistra": Cristicchi, chi è stato l'unico "compagno" a difenderlo

Simonenon usa giri di parole: è finito sottoper l'didopo il suo spettacolo Magazzino 18 sulla tragedia delle Foibe. "Ho avuto lain teatro per tre anni e mezzo”, racconta il cantautore ai microfoni di Radio Cusano Campus, che quest'anno torna al Festival di Sanremo dopo cinque anni di assenza. "Sono un disertore che non ha bisogno di disertare. Mi reputo una scheggia impazzita sia della musica che del teatro e ho sempre trovato un grande affetto da parte del pubblico per questa mia coerenza, credo che ognuno faccia sempre scelte secondo coscienza. Mi viene in mente lo spettacolo “Magazzino 18? per cui sonomolto criticato da una certa, anzi mi sono inimicato tutta una parte politica, ma non mi è interessato granché perché a me premeva raccontare la storia del confine orientale, la tragedia delle foibe e l'esodo cristiano dalmata e questo èun prezzo che ho pagato a livello politico".