Liberoquotidiano.it - Meteo, Giuliacci: "Quando finisce la Tempesta dell'Immacolata", la data della tregua

Ildi queste ore subisce una svolta improvvisa e repentina. Infatti la "" non finirà oggi ma proseguirà anche nei prossimi giorni. A tracciare un quadro dettaglio di ciò che ci aspetta nelle prossime ore è il colonnello Marioche su.it spiega le nuove tendenze: "Il maltempo dal sapore invernale però non si esaurirà con il weekend e, anzi, in molte regioni insisterà anche agli inizi cella prossima settimana. Lainfatti, nell'allontanarsi dalla nostra Penisola, lascerà comunque in eredità una vasta e attiva circolazione depressionaria che abbraccerà tutto il Mediterraneo Centrale, incluso il nostro Paese. Questo significa che tra lunedì 9 e martedì 10 dicembre dovremo fare i conti con altro maltempo, soprattutto in alcune regioni".