Mass start maschile Kontiolahti 2024 oggi in tv | canale orario e diretta streaming biathlon

Leggi su Sportface.it

Tutto pronto per la15km di, prima tappa valevole per la Coppa del Mondo/2025 di. Ultima giornata sulle nevi finlandesi dedicata alle gare con partenza in linea, inusualmente inserite già nella prima tappa stagionale. Ad aprire le danze è la prova dedicata agli uomini, che vedrà partire in prima fila il norvegese Johannes Thingnes Boe, il francese Emilien Jacquelin ed il norvegese Sturla Holm Laegreid. In pista per l’Italia ci sono i classe 2000 Tommaso Giacomel e Didier Bionaz. Chi salirà sul podio? L’appuntamento è per le ore 14.30 italiane di domenica 8 dicembre. Di seguito, le informazioni per seguire inla gara delimo circuito mondiale di.SEGUI IL LIVE DELLA GARALIST: I PETTORALI DI PARTENZAIL PROGRAMMA DELLA TAPPA DILE CLASSIFICHE GENERALI AGGIORNATECOPPA DEL MONDO/2025: TUTTE LE TAPPE E LE GAREE TV – La15km disarà visibile intv per gli abbonati su Eurosport 1,disponibile anche su Sky e Dazn, oltre che insulla piattaforma Discovery+, su SkyGo e NOW.