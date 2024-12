Tvzap.it - Mariotto, le frecciatine a Sonia Bruganelli e le parole su Bonolis

Leggi su Tvzap.it

Personaggi TV. Tiene ancora banco ancora Guillermo, uno dei giudici di Ballando Con Le Stelle, e la sua fuga lo scorso sabato che lo ha visto lasciare la diretta. Nella puntata del 6 dicembre 2024, Valerio Staffelli gli ha consegnato il Tapiro d’oro che lui, prontamente, ha ridotto in mille pezzi. Intervistato da Fanpage,ha fatto il punto della situazione, spiegando non solo cos’è accaduto realmente nel programma di Milly Carlucci, ma anche la sua verità sul Tapiro. Inoltre, non è mancata una frecciatina a. Vediamo tutti i dettagli.Leggi anche:, cos’è successo dopo il tapiro di “Striscia”: il retroscena scottanteLeggi anche: Sanremo a pagamento? Il comunicato ufficiale fa chiarezzaLa verità diGuglielmodopo giorni di silenzio, ha frenato le polemiche spiegando di aver dovuto raggiungere di corsa la sede romana della Maison Gattinoni, di cui è direttore creativo da anni, dopo un malore della sarta che gestisce e coordina tutto il team di lavoro.