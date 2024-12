Ilgiorno.it - Mario Fezzi, l’ultimo saluto di Milano al noto giuslavorista: camera ardente e funerale laico alla Camera del lavoro

– Domani, lunedì 9 dicembre,morto venerdì scorso all'età di 78 anni.omaggio si terràdeldi. Dalle 14.30 il ricordo e la commemorazione si terrà nel salone intitolato a Giuseppe Di Vittorio (luogo scelto non a caso visto che il sindacalista fu fondatore e segretario della Cgil finomorte). La mattina sarà aperta la, dalle 9 alle 11,Casa funeraria San Siro in via Corelli. Quindi dalle 12.30 alle 14.30 lasi sposteràdela cui seguirà ilera considerato uno dei più importanti giuslavoristi d'Italia. Molte sue storiche sentenze fecero giurisprudenza quando non contribuironomodifica delle leggi sul. Fu particolarmente attivo nel mondo operaio, con la Cgil, con la Fim-Cisl milanese e poi con la FlmUniti-Cub che seguì quando nacque in dissenso con i sindacati confederali e grazie a Piergiorgio Tiboni e Walter Montagnoli.