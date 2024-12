Ilrestodelcarlino.it - Manifestazione a Bagnacavallo: Comitato Progetto Futuro Sicuro contro il rischio alluvione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Primain piazza aper ilfondato da Gianluca Sardelli. Il gruppo, che riunisce una parte degli alluvionati di Traversara, ha manifestato per sensibilizzare sulle tematiche che accomunano tutti coloro che sul territorio sono stati coinvolti da eventi alluvionali. A dare supporto alc’erano infatti Tiziana Solaroli in rappresentanza dei residenti di Boncellino e alcuni membri delProteggiamo Conselice. "Quello che abbiamo voluto testimoniare – spiega Sardelli - è la paura dei Traversaresi per la loro incolumità. Fino a quando gli alberi presenti all’interno del fiume Lamone non saranno tutti abbattuti, ildi un’altraè troppo alto. Chiediamo che la Regione e il sindaco, si attivino e facciano abbattere gli alberi".