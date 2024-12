Ildifforme.it - Malattia del Congo, allarme in Toscana

Leggi su Ildifforme.it

Di ritorno in Italia da un viaggio in, un uomo è stato ricoverato urgentemente in ospedale perché presentava una sintomatologia riconducibile all'infezione proveniente dall'AfricaL'articolodelinproviene da Il Difforme.