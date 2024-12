Biccy.it - Maica Benedicto torna al Grande Fratello come concorrente

Eva Grimaldi e Stefania Orlando non sarebbero le uniche celebrità ad essere state contattate per partecipare all’attuale edizione del. Ci sarebbe anche.Laspagnola – che è stata eliminata dal Gran Hermano a un passo dalla finale – sarebbe quindita a essere libera da impegni e gli autori italiani avrebbero così pensato di chiamarla per il, reality che già conosce avendoci passato 48 ore in gran segreto. Gli autori inizialmente avevano messo gli occhi anche su Maria Teresa Ruta ma il suo nome, secondo i ben informati, sarebbe saltato.E ora che Tommaso si è dichiarato a MariaVittoria e lei ha fatto un passo indietro dichiarandosi ad Alfonso, gli autori avrebbero ben pensato di richiamareche in quelle 48 ore italiane si era presa una cotta proprio per Tommaso.