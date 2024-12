Quotidiano.net - Maestri di sci: fattura non obbligatoria per i corsi sportivi invernali

di sci fortunati: per idi attività sportiva invernale - ricorda FiscoOggi, la webzine dell'agenzia delle Entrate - l'emissione dellanon èse non richiesta dal cliente e sempre che la prestazione non ricada in un regime di esenzione. A stabilirlo, il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2024. "Si ricorda che l'articolo 22, comma 1 del Dpr n. 633/1972, prevede per specifiche operazioni la non obbligatorietà della. Il comma 2 del medesimo articolo, inoltre, considera anche la possibilità di estendere l'esonero ad altre categorie di contribuenti che svolgono un servizio pubblico con frequenza e importo limitato per il quale l'osservanza dell'obbligo dizione e degli adempimenti ad esso connessi, sarebbe troppo onerosa.