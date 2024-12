Ilrestodelcarlino.it - ’Madri costituenti’, inaugura la mostra

Le nostre Madri Costituenti - Unadell’Anpi sulle cinque donne incaricate di redigere il progetto di Costituzione. Per far conoscere ed omaggiare le nostreCostituenti, l’Anpi Ascolioggi alle 18 alla Bottega del Terzo Settore, in corso Trento e Trieste ad Ascoli, unadocumentaria con le biografie di tutte le ventuno donne elette. Larimarrà visitabile fino all’8 marzo. Hanno aderito all’iniziativa la Commissione provinciale per le Pari Opportunità, l’Associazione Storia Contemporanea, Cgil, Cisl e Uil.