Liberoquotidiano.it - M5S: Pirro, 'non prendiamo lezioni da Gasparri, si trovi altro da fare'

Roma, 8 dic. (Adnkronos) - "Ricordo al senatore, che sproloquia sul M5S e di un presunto consenso dei cittadini che giustifica i suoi nove mandati in Parlamento, che con le leggi elettorali che ha contribuito ad approvare non ha mai preso una preferenza, che non sa che cosa voglia dire lavorare e che con i cambi di casacche che ha collezionato puòle sfilate. Il M5S sta concludendo una prova di democrazia interna che Forza Italia non sa nemmeno come iniziare a immaginare. Non ci facciamo dareda uno che si 'dimentica' persino di segnalare i suoi conflitti di interessi e di essere presidente di una società che opera nel campo della cybersicurezza. Se pensa di dare un senso alla sua presenza in Parlamento dicendo stupidaggini su di noi, lo informo che è fuori strada. Piuttosto,danella sua domenica".