M5S: Gasparri, 'Grillo sarà sconfitto, vince plurimandato per chi non ha arte né parte'

Roma, 8 dic. (Adnkronos) - “Anche oggi il sondaggio darà il risultato che serve alla nomenclatura grillina, sempre più povera di voti ma desiderosa di prebende., i numeri sono già stati definiti mentre i gonzi credono che ci sia un vero sondaggio telematico in corso. Come nella prima votazione ha vinto il, lo stipendio a vita per i vari Taverna e Fico, anche questa voltae attuali collaboratori a pagamento con soldi pubblici dei gruppi parlamentari potranno sperare, sempre che ai grillini resti qualche voto, di tornare in Parlamento". Lo dichiara il presidente dei senatori di FI, Maurizio."Avevano avviato le loro campagne dicendo che avrebbero aperto il Parlamento come una scatoletta di tonno. Ora, invece, il tonno ha assunto un altro significato: ‘Tonno subito', urlano i grillini desiderosi di nuovi mandati parlamentari.