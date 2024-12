Liberoquotidiano.it - M5S: Fi Senato, 'chi è Santillo? Altra delle nullità grilline'

Roma, 8 dic. (Adnkronos) - "Chi è? Un'proiettate in Parlamento venendo dal nulla. Non insulti chi ha lavorato nella vita e chi conquista il consenso dei cittadini. I parassiti grillini devono soltanto tacere”, così in una nota il gruppo aldi Forza Italia.