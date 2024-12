.com - Lucca: rientrato dal Congo con febbre e anemia. L’ospedale San Luca: “No rischio contagio”

Leggi su .com

"L'uomolavora ina 700 km dalla zona dove è stato documentato il focolaio. Era stato ricoverato con, adesso sta bene. Solo per scrupolo è stato ricontattato per accertamenti, ma ad oggi non c'è pericolo di"L'articolodalconSan: “No” proviene da Firenze Post.