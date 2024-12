Oasport.it - LIVE Snowboard, PSL Yanqing 2024 in DIRETTA: azzurri a caccia di altri podi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale dello slalom di, secondo ed ultimo atto della tappa cinese di Coppa del Mondo diparallelo. Dopo l’incetta dicolti in gigante l’Italia prova ad alzare nuovamente le braccia al cielo tanto al maschile quanto al femminile.Beffato soltanto dallo sloveno Mastnak, Maurizio Bormolini si è confermato in splendido stato di forma. L’italiano, leader della classifica generale, cercherà il bis dopo il successo di Milyn. Con lui suonano la carica Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Aaron March, Roland Fischnaller, Marc Hofer, Fabian Lantschner, Gabriel Messner e Daniele Bagozza. Occhi puntati sui temibili sudcoreani Sangho Lee e Kim Sangkyum, oltre alla voglia di rivincita degli austriaci Benjamin Karl, Fabian Obmann, Andreas Prommegger ed Alexander Payer.