Spazionapoli.it - LIVE – Napoli-Lazio 0-0: finisce il primo tempo

scendono in campo per la sfida valida per la quindicesima giornata di Serie A: gli azzurri a caccia della rivincita in seguito alla brutta sconfitta (con eliminazione) in Coppa Italia.L’atto secondo, con la speranza che il medesimo possa essere diverso da quello precedente: allo stadio Diego Armando Maradona ci sono tutti gli ingredienti per una sfida divertente, con la squadra di Antonio Conte che ha l’obiettivo di rifarsi dopo la sconfitta in Coppa Italia, che ha visto la stessabattere i partenopei per 3-1. Questa sera è previsto il ritorno in toto dei cosiddetti undici titolari e l’auspicio da parte della piazza è che questo fattore possa essere decisivo, in senso positivo, per la squadra del presidente Aurelio De Laurentiis.D’altro canto, laspera di continuare sulla scia del successo di giovedì sera, allo stadio Olimpico di Roma, con l’ambizione di ridurre il divario in classifica con la compagine partenopea, ora al secondo posto alle spalle dell’Atalanta in seguito alla vittoria di quest’ultima contro il Milan nell’anticipo di venerdì.