Oasport.it - LIVE F1, GP Abu Dhabi 2024 in DIRETTA: tra poco la partenza. La Ferrari spera in una occasione

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.43 Ecco Sinner nel box della.jannik sinner with garage and team 16! f1ingenerale #abuGP pic.twitter.com/FtSfHZStMw— leclerc data (@leclercdata) December 8,13.40 C’è anche Jannik Sinner ai box di Abu. Il n.1 al mondo di tennis, tra le altre cose, è testimonial della F1.13.37 C’è però un ‘piccolo’ problema: le due McLaren partono in prima fila, Sainz 3° e Leclerc 19°. Serve un miracolo che passerebbe alla storia della F1 e dello sport in generale. Ma finché c’è vita, perché non crederci? Bisogna attendere una.13.35 Queste le combinazioni che servono allaper vincere il Mondiale costruttori:Totalizza 44 punti (doppietta e giro veloce) e la McLaren ne fa al massimo 23 (ad esempio terzo e sesto posto)Totalizza 43 punti (doppietta) e la McLaren ne fa al massimo 22 (ad esempio quarto e quinto posto)Totalizza 41 punti (1° e 3° posto e giro veloce) e la McLaren ne fa al massimo 20 (ad esempio quarto e sesto posto)Totalizza 40 punti (1° e 3° posto) e la McLaren ne fa al massimo 19 (ad esempio secondo e decimo posto)Totalizza 38 punti (1° e 4° posto e giro veloce) e la McLaren ne fa al massimo 17 (ad esempio terzo e nono posto)Totalizza 37 punti (1° e 4° posto) e la McLaren ne fa al massimo 16 (ad esempio terzo e decimo posto)Totalizza 36 punti (1° e 5° posto e giro veloce) e la McLaren ne fa al massimo 15 (ad esempio terzo e 11° posto)Totalizza 35 punti (1° e 5° posto) e la McLaren ne fa al massimo 14 (ad esempio quarto e nono posto)Totalizza 34 punti (vincendo la gara) e la McLaren ne fa al massimo 13 (ad esempio quarto e decimo posto)Totalizza 34 punti (non vincendo la gara) e la McLaren ne fa al massimo 12 (ad esempio quarto ed 11° posto)Totalizza 33 punti (vincendo la gara) e la McLaren ne fa al massimo 12 (ad esempio quarto ed 11° posto)Totalizza 33 punti (non vincendo la gara) e la McLaren ne fa al massimo 11 (ad esempio quinto e decimo posto)Totalizza 32 punti (1° e 7° posto e giro veloce) e la McLaren ne fa al massimo 11 (ad esempio quinto e decimo posto)Totalizza 31 punti (vincendo la gara) e la McLaren ne fa al massimo 10 (ad esempio quinto ed 11° posto)Totalizza 31 punti (non vincendo la gara) e la McLaren ne fa al massimo 9 (ad esempio sesto e decimo posto)Totalizza 30 punti (vincendo la gara) e la McLaren ne fa al massimo 9 (ad esempio sesto e decimo posto)Totalizza 30 punti (non vincendo la gara) e la McLaren ne fa al massimo 8 (ad esempio settimo ed 11° posto)Totalizza 29 punti (vincendo la gara) e la McLaren ne fa al massimo 8 (ad esempio sesto ed 11° posto)Totalizza 29 punti (non vincendo la gara) e la McLaren ne fa al massimo 7 (ad esempio settimo e decimo posto)Totalizza 28 punti (vincendo la gara) e la McLaren ne fa al massimo 7 (ad esempio settimo e decimo posto)Totalizza 28 punti (non vincendo la gara) e la McLaren ne fa al massimo 6 (ad esempio ottavo ed 11° posto)Totalizza 27 punti (vincendo la gara) e la McLaren ne fa al massimo 6 (ad esempio ottavo ed 11° posto)Totalizza 27 punti (non vincendo la gara) e la McLaren ne fa al massimo 5 (ad esempio ottavo e decimo posto)Totalizza 26 punti (vincendo la gara) e la McLaren ne fa al massimo 5 (ad esempio ottavo e decimo posto)Totalizza 26 punti (non vincendo la gara) e la McLaren ne fa al massimo 4 (ad esempio ottavo ed 11° posto)Totalizza 25 punti (vincendo la gara) e la McLaren ne fa al massimo 4 (ad esempio ottavo ed 11° posto)Totalizza 25 punti (non vincendo la gara) e la McLaren ne fa al massimo 3 (ad esempio nono e decimo posto)Totalizza 24 punti (ad esempio 2° e 7° posto) e la McLaren ne fa al massimo 2 (ad esempio nono ed 11° posto)Totalizza 23 punti (ad esempio 3° e 6° posto) e la McLaren ne fa al massimo 1 (ad esempio decimo ed 11° posto)Totalizza 22 punti (ad esempio 4° e 5° posto) e la McLaren non ne fa (ad esempio 11° e 12° posto)13.