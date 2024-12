Oasport.it - Lindsey Vonn risponde ai critici: “Dicono che non sono in forma? Penso che…”

Al The Guardian la statunitenseha analizzato il proprio rientro in gara nelle due discese FIS a Copper Mountain, in Colorado, nelle quali si è piazzata rispettivamente 24ma e 27ma a 40 anni dopo quasi sei stagioni dal primo ritiro agonistico.LA DIRETTA LIVE DEI DUE SUPERG FIS CONE BRIGNONE ALLE 15.45 E 16.30La statunitense si ripresenterà quest’oggi al cancelletto di partenza per affrontare due super-G, nei quali saranno in gara anche le azzurre Federica Brignone e Marta Bassino: “Oggi è stato un inizio solido e midivertita un mondo a partire di nuovo con le mie compagne di squadra“.respinge al mittente le critiche di chi l’ha definita fuori, attendendosi altri risultati dalla campionessa statunitense: “Anche sesicura che la gente farà delle supposizioni e dirà che nonin ottimaa causa dei risultati, nond’accordo.