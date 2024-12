Oasport.it - Lindsey Vonn ancora fuori dalle 20 nel primo SuperG FIS di Copper Mountain. Bassino sul podio

non ingrana e resta20 anche neldei dueFIS ravvicinati in programma oggi sulle nevi di(Colorado, Stati Uniti). Laclasse americana, già certa di rientrare in Coppa del Mondo a St.Moritz grazie ai punti FIS raccolti ieri nella due discese libere disputate, ha chiuso 24ma ilodierno.ha accusato un distacco di 2.19 dalla connazionale statunitense Lauren Macuga, che ha vinto la competizione con il tempo di 1:11.90 precedendo di soli 3 centesimi Marta, ottima seconda e migliore delle azzurre dopo un avvio di stagione negativo nel circuito maggiore.completato in terza piazza dalla francese Romane Miradoli (a 0.56 dalla vetta).Quarta piazza ex aequo per tre atlete che si sono inserite a 11 centesimi dalla top3 e a 67 centesimi dal successo: l’italiana Federica Brignone e le svizzere Malorie Blanc e Delia Durrer.