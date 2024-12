Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 dicembre: la rassegna stampa di Sky TG24

Le aperture dei giornali sono dedicate all'avanzata jihadista in Siria (che si è conclusa a notte inoltrata con la conquista di Damasco, quando ierano già tuttiti). Poi la riapertura di Notre-Dame a Parigi a distanza di 5 anni dall'incendio: per l'occasione, c'è stato un summit tra Trump e Zelensky all'Eliseo. In Romania, dopo l'annullamento del voto per ingerenze di Mosca, vengono perseguiti gli influencer filo-russi. Infine l'Italia, con i numeri della Cgia sul lavoro e la Prima della Scala