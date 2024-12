Messinatoday.it - Le partite di serie C su Sky e Now fino al 2028

Leggi su Messinatoday.it

LaC NOW sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW per le prossime tre stagioni (2025-26, 2026-27 e 2027-28). Ogni anno oltre 1200tra campionato, playoff, Supercoppa e Coppa Italia, gol, spettacolo e giovani promettenti, potranno essere seguiti su Sky Sport, che arricchisce.