Viterbotoday.it - Le creazioni di Cinzia Chiulli approdano al Taj Mahal in India

Leggi su Viterbotoday.it

L’antica tecnica della zaffera dalla città dei Papi approda in. Non in un luogo qualsiasi ma in una delle sette meraviglie del mondo moderno: il Taj, patrimonio Unesco. Un viaggio nato grazie a un amore a due facce: quello di partenza, che la ceramistamette nelle sue.