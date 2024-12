Casertanews.it - Ladri penetrano nella Farmacia Bovenzi

Leggi su Casertanews.it

Banda diin azione nel centro storico di Santa Maria Capua Vetere. A finire nel mirino dei malviventi è stata la, in via Mazzocchi. Isono entrati in azione attorno alle 4 di oggi (8 dicembre) e, dopo essere penetrati all'interno dell'attività, hanno preso i soldi.