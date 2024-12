Ilrestodelcarlino.it - Ladri acrobati, spariti gli ori di famiglia

in azione a Borzano di Albinea. Giovedì pomeriggio, verso le 18, i malviventi hanno messo a segno due colpi in un condominio in via Ludovico Ariosto. In entrambi gli appartamenti hanno forzato la porta finestra dei balconi. "Per entrare in casa mia, al secondo piano, sono saliti con abilità dalla grondaia – racconta la proprietaria, una 50enne –. Erano dei: hanno agito durante la nostra assenza. Ero uscita di casa intorno alle 17.30 e un’ora dopo il mio compagno è rientrato scoprendo l’intrusione. Hanno preso dei gioielli in oro: tutti i ricordi dei miei nonni e non sono rimasti altri monili. Hanno rovistato nei cassetti, ma non hanno rubato altro e non hanno compiuto atti vandalici". I malintenzionati hanno razziato anche un appartamento al primo piano e pure in questo caso avrebbero asportato dei gioielli.