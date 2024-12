Cataniatoday.it - Lab dei giovani mangaka: laboratorio manga per bambini

Leggi su Cataniatoday.it

Sempre più apprezzati per il loro stile comunicativo ed immediato, ispopolano tra issimi e non solo. Seconda puntata dei LAB dei: se vuoi cimentarti in questo stile per provare a disegnarli anche tu, ti aspettiamo sabato 14 dicembre ore 10.30 da LIBO'. Info e.